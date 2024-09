La Volta Buona 2024-2025 | novità e quando in tv la nuova edizione

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 7 settembre 2024) Caterina Balivo torna in tv con ‘La‘. La conduttrice è pronta a iniziare unastagione al timone del programma che si preannuncia essere ricco di. Vediamo insieme cosa cambia e daandrà in onda. Lacon Caterina Balivo:inizia Laè il programma di intrattenimento pomeridiano che tiene compagnia per due ore ai telespettatori di Rai1. Ospiti Vip si raccontano con interviste, aneddoti e anteprime. Vari gli argomenti trattati: dallo spettacolo alla musica, passando per il cinema e la tv ma anche letteratura e attualità. Laandrà in onda da lunedì 9 settembrealle ore 14.05 su Rai1. A condurla, dal lunedì al venerdì, c’è Caterina Balivo. Tante lea cominciare dal format, dalla scenografia (con un secondo divano più piccolo) e persino da un dj (con musica ed esibizioni dal vivo).