La riforma della scuola targata Ilaria Salis | l' ultima follia di Bonelli e Fratoianni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) La cosa, c'è da ammetterlo, è geniale. E dunque bentornati nel fantastico mondo di Angeloe Nicola, gli scopritori di talenti migliori del West. L'irresistibile duo tragicomico si è messo in testa una nuova idea meravigliosa: «Proteggiamo lada Valditara», hanno scritto nella locandinaprima festa nazionale dell'Alleanza Verdi Sinistra. E per difendere la, rullo di tamburi, hanno chiamatoe Christian Raimo. Occupazione delle classi e botte ai fascisti? Chissà: le armi non sono ancora note, le estrarranno l'11 settembre quando faranno da relatori alla convention insieme alla moglie del líder maximo, l'onorevole Elisabetta Piccolotti, la coppia che rappresenta il 50 per cento dei deputati di Sinistra Italiana, ma questo non è un caso di familismo, sia chiaro. Il familismo abita a destra.