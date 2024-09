Inter Rocchi e il braccialetto | quando nemmeno il 2+2 funziona più!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024) L’nell’ultima sfida con l’Atalanta vinta 4-0 a San Siro ha ospitato in tribuna anche il designatore arbitrale Gianluca, presente come spesso capita anche in altri stadi per osservare dal vivo le prestazioni degli arbitri. Unha fatto scattare le solite e inutili polemiche social, sulle quali èvenuto anche il direttoessato. Spiegando ciò che è noto a tutti IMPRESSIONANTI – L’di Simone Inzaghi, dopo il pareggio con il Genoa in avvio di campionato, a San Siro è tornata a vincere e convincere prima contro il Lecce e poi con l’Atalanta. Contro i bergamaschi, inoltre, i Campioni d’Italia sono tornati a spingere proprio come hanno fatto per tutta la scorsa stagione, impressionando per qualità di gioco, ritmi e meccanismi ormai ben oliati ma anche rinnovati.