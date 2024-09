Ho assistito a un’apparizione a Medjugorje A 12 anni qualcuno mi ha spinto sotto un treno a un passaggio a livello | parla Alice

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Il trionfo a Sanremo nel 1981 con “Per Elisa”, l’amicizia unica, di una vita, con Franco Battiato, la passione per il canto e la musica, sbocciata fin da piccola. Per i suoi 70(che compirà il 26 settembre),si è regalata un’autobiografia: “L’unica via d’uscita è dentro”, scritta per Rizzoli Lizard insieme a Francesco Messina, suo produttore e da 40compagno di vita. “È stato casuale. Era una cosa che mi chiedevano da tempo, alla fine Francesco mi ha convinta e ho ceduto”, ha spiegato al Corriere della Sera in un’intervista in cui si è raccontata a tutto tondo. A 15 mesi, già intonava in chiesa i classici brani natalizi: “Sono nata con una spiccata predisposizione musicale. Davanti al presepe mia madre mi spronò e cantai le canzoni che conoscevo: ‘Tu scendi dalle stelle’ e un’altra. Quel momento è stampato dentro di me, va oltre la memoria”, ha raccontato.