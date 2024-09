Gentiloni | crescita Italia è in media Ue

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 7 settembre 2024) 13.48 "L'è nelladelle cifre europee: un po' meglio sull'inflazione e con un miglioramento relativo sui temi occupazionali. Laè limitata, ma non siamo in una fase di stagnazione come altre grandi economia europee". Lo ha detto il commissario europeo per gli Affari economici Paoloal Forum Teha a Cernobbio.non nasconde la preoccupazione per la stagnazione della Germania e sulla manovrana parla di dialogo "molto positivo" fra Mef e Ue. Sull' Ucraina Meloni è "in linea" con l'Ue.