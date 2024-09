Dove vedere la finale degli US Open 2024 di tennis tra Jannik Sinner e Taylor Fritz

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 7 settembre 2024)ha polverizzato tutte le polemiche relative al caso-doping (anche se c’è timore di un possibile ricordo della WADA contro la sentenza che l’ha prosciolto dalla positività al Clostebol), conquistando la prestigiosaUS. E ora è pronto alla gara contro l’americano. La sfida si disputerà all’Arthur Ashe Stadium, di New York, domani, domenica 8 settembre, alle 20.00 ora italiana. Sarà possibilela partita in chiaro su Super(canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sporte i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.