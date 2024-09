Disservizi sulla linea Arezzo-Firenze interviene il movimento consumatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024), 7 settembre 2024 – Dopo le elezioni amministrative per gli amministratori locali i problemi dei pendolari sono svaniti. La Regione, con l’assessorato competente, scappa da qualsiasi proposta di incontro dei diretti interessati. Abbiamo deciso di informare le istituzioni europee del problema “Ci hanno raccontato la qualunque sul trasporto ferroviario e persino questa volta vi è chi (giustamente in buona fede e speranzoso) gli ha creduto. Ci hanno detto che i molteplici problemi erano imputabili ai continui lavori, alla sua implementazione e così via, ma appare vero un solo dato di fatto: i pendolari continuano a subire disagi e ripercussioni sulle proprie attività a causa dei continuiferroviari. Da ultimo ce lo dimostra la denuncia, del 5 settembre scorso, circa il ritardo dell’intercity partito dae diretto a