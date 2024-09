Cina | stanziati fondi per soccorso disastri in aree colpite da alluvioni e tifone

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 7 settembre 2024) Pechino, 07 set – (Xinhua) – Le autorita’ cinesi hanno stanziato oggi 270 milioni di yuan (circa 38,07 milioni di dollari) daicentrali per ildainaturali per sostenere i lavori die aiuto nelle regionida inondazioni e dal. Il fondo di emergenza e’ stato stanziato congiuntamente dal ministero delle Finanze e dal ministero della Gestione delle emergenze. Il fondo e’ stato distribuito ad Hainan, Guangdong, Guangxi e Yunnan poiche’ il superYagi, l’undicesimodi quest’anno, ha portato piogge intense e inondazioni in queste regioni.