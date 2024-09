Chiara Ferragni e Silvio Campara il retroscena sulla moglie di lui e quel regalo da cui è iniziato tutto | Non ha risparmiato i dettagli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) L’estate sta volgendo al termine, ma il gossip non accenna a placarsi. Tra i nomi più chiacchierati delle ultime settimane, spiccano anche. L’influencer più famosa d’Italia, già protagonista delle cronache recenti per il “Pandoro Gate” e per la separazione dal marito Fedez, continua a catturare l’attenzione dei social e dei media. Questa volta, però, è il suo (presunto) nuovo legame sentimentale a monopolizzare la scena, con nuovi e intrigantiche stanno emergendo. Prima Dagospia, poi le foto di Chi Magazine, ormai i dubbi sono pochi. Appare evidente che traci sia un legame sentimentale. Per gli amanti del gossip la vicenda si fa ancora più “interessante” perché l’imprenditore 45enne è in realtà sposato e con due figli piccoli.