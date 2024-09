Argentina chiede a Corte penale internazionale arresto di Maduro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Il ministro degli Esteri dell', Diana Mondino, ha firmato oggi una lettera per sollecitare il procuratore della(Cpi) Karim Asad Ahmad Khan ad emettere "mandati dicontro le autorità venezuelane, compreso (il presidente) Nicolás". La richiesta al procuratore capo della Cpi si basa sull'articolo 58 dello Statuto di Roma che stabilisce le regole sui "mandati d'o citazioni a comparire emessi dalla Camera preliminare". Mondino ha reso pubblica la sua richiesta sul suo account di X alle 18.33 orario di Buenos Aires. Lo scorso aprile la giustizia di Buenos Aires aveva riaperto un caso contro il governo diper crimini contro l'umanità in base al cosiddetto "principio della giurisdizione universale" e della "giurisdizione extraterritoriale".