Arezzo celebra i Vigili del Fuoco con Pompieropoli e un concerto in memoria dei caduti

(Di sabato 7 settembre 2024) Nuova programmazione per “” prevista per domani 8 settembre, causa maltempo, viene rimandata a domenica prossima 15 settembre. A causa delle previsioni di maltempo, l’evento “”, inizialmente previsto per domani 8 settembre, è stato posticipato a domenica prossima, 15 settembre. Confermata invece la serata musicale di domenica 8 settembre alle ore 21:00, presso il Teatro Mecenate in Viale Dante 1,. La band “La Strana Carrozzeria” si esibirà in unindel Prof. Giuseppe Pasquini, del ginnasta Massimo Covani e del Vigile delDario Perilli, sezione Arrampicata sportiva. Saranno anche ricordati idelSimone Mazzi e Filippo Bertini, nel 25° anniversario della loro caduta in servizio, insigniti di Medaglie al Valore Civile.