Aranova crolla un leccio sul marciapiede in via Michele Rosi | Alberature a rischio

Fiumicino, 7 settembre 2024 – Unto su unin via, ad: è successo nei giorni scorsi dopo il "ramo del pinoto nella zona transennata dell'area Ci della pineta di Fregene". A darne notizia, sui suoi canali social, è il capogruppo del Pd Ezio Di Genesio Pagliuca. "Non è possibile che ci siano parti del territorio dove i pini continuano a morire – spiega il capogruppo -. Non si capisce perché l'amministrazione comunale non interviene. È doveroso intervenire anche fuori dalla Riserva, proseguendo un lavoro iniziato da noi. Oltre al paesaggio, c'è ilcrollo. Per questo abbiamo presentato una mozione, per impegnare il Sindaco e la Giunta ad affrontare immediatamente il problema, sollecitando gli uffici comunali competenti.