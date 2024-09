Amici e Uomini e Donne cambio di programmazione | la data d’inizio posticipata di Maria de Filippi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 7 settembre 2024) Le aspettative sono alte, ma sembra che i fedeli diDedovranno rassegnarsi a un’attesa più lunga del previsto. Non è un colpo da poco per chi aspettava impazientemente il ritorno in televisione di due dei suoi show di punta,. C’è un rinvio ufficiale delle date di inizio dei programmi, e la “colpa” sarebbe di Temptation Island. Ma andiamo con ordine.: la prima slitta, cosa andrà in onda al suo posto? I riflettori dinon si accenderanno come programmato il 15 settembre. Invece, Canale 5 ha deciso di coprire quel buco con un doppio episodio di Beautiful, seguito dalla soap Endless Love. E così, i fan del talent show più amato d’Italia vedranno scorrere le lancette fino al 22 settembre,che potrebbe segnare il ritorno di una delle edizioni più attese di sempre.