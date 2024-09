Addio Trump | Dick Cheney ex vicepresidente Usa voterà per Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 7 settembre 2024) Nuovo colpo per il Partito Repubblicano e, soprattutto, per Donald, storico esponente del GOP edegli Stati Uniti sotto l’amministrazione Bush, ha dichiarato cheperalle prossime elezioni presidenziali. La notizia, sorprendente per molti, rappresenta un ulteriore segnale di divisione all’interno del partito repubblicano. L’annuncio di LizA rivelare l’intenzione dell’exè stata la figlia, Liz, durante un’intervista al Texas Tribune Festival di Austin, rispondendo a una domanda del giornalista Mark Leibovich di The Atlantic. La reazione del pubblico, che ha esultato alla notizia, sottolinea il crescente distacco di una parte del GOP dalla leadership di