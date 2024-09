Vuelta a España 2024 il borsino della tappa di oggi | l’Alto de Moncalvillo rende protagonisti gli scalatori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Arriva il momentoverità. Lavivrà due giorni durissimi trae domani: si arriva sulde: sono 8,6 chilometri all’8,9% medio, ma dal quarto chilometro in poi si è costanti sopra il 10% toccando il 16% di picco massimo. Finale dapuri. Come Enric Mas (Movistar) che continua ad apparire come l’uomo più in forma di questo scorcio di. Il ciclista iberico è arrivato qui con l’intento di riscattarsi dopo un Tour de France ben al di sotto del suo livello e in questo momento appare quello più lucido in salita. Così come Richard Carapaz (EF Education-Easypost), che ieri ha lasciato ottime impressioni. Leggermente dietro Primoz Roglic: sappiamo come lui non è uno scattista ma un regolarista, ma ha la gamba per tenere un ottimo ritmo senza strafare.