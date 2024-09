Un McTominay ‘inedito’ nella sfida Cagliari-Napoli? Conte studia un ruolo innovativo per lui

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’ex Unitedpotrebbe sorprendere i tifosi delcon un utilizzo inedito come “falso trequartista” alla ripresa del campionato. Con il campionato di Serie A pronto a riprendere dopo la pausa, ilsi prepara a una partita cruciale contro il. Tuttavia, l’attenzione è tutta su Scott, il nuovo acquisto scozzese, che potrebbe essere schierato titolaregara di ripresa. La possibilità di uninedito persta suscitando grande interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Le sorpresee Gilmour Scotte Billy Gilmour, protagonisti della recentetra Scozia e Polonia, hanno dimostrato le loro qualità, sebbene la loro squadra sia uscita sconfitta., ex stella del Manchester United, sembra essere in vantaggio per una titolarità immediata contro il