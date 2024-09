Trump vuole una commissione per l’efficienza governativa guidata da Musk

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il tycoon Donald, nel corso di un discorso al New York Economic Club, ha affermato che se vincerà le elezioni presidenziali del 5 novembre istituirà unapere alla guida metterà Elon. Il leader dei repubblicani ha accettato la proposta avanzata dallo stesso proprietario di Tesla e di X per una task force specifica per un’analisi finanziaria e di performance dell’intero governo federale. Dallauscirebbero raccomandazioni per riforme drastiche. Tra i compiti una revisione delle spese delle agenzie e – secondo Donald– la rilevazione degli sprechi nelle pieghe del bilancio. “Farà risparmiare trilioni di dollari”, conclude il tycoon. Donaldritiene che troppe regole rigide finiscano con l’aumentare il prezzo dei beni a danno dei consumatori.