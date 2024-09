Sicilia stop ai lavori per il super telescopio dell’Esa | il Tar dà ragione agli ambientalisti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 6 settembre 2024) Si ferma, almeno per ora, la costruzione deldell’Agenzia spaziale europea sul monte Mufara, in. La struttura, dal costo totale di 12 milioni di euro, è soltanto il primo pezzo di un puzzle ben più grande, ossia il «sistema di difesa planetaria» a cui sta lavorando l’Esa e che servirà a proteggere la Terra da asteroidi, comete e altri impatti con la “spazzatura” dello spazio. Gli altri telescopi della rete dovrebbero essere costruiti a Matera, in Basilicata, ma anche in Australia, Argentina e Messico. Ma perché iinhanno subìto una battuta d’arresto? Perché a intervenire a gamba tesa è il Tar della, che con un decreto ha ordinato loaiaccogliendo l’istanza di alcune associazioni ambientaliste e richiedendo l’acquisizione di una serie di documenti e autorizzazioni.