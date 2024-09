Sanitari si barricano in una stanza per salvarsi dalla furia dei parenti di una paziente deceduta | il video dal Policlinico di Foggia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Si sono barricati in una, bloccando la porta con cassettiere e mobili. Così idelRiuniti dihanno provato a sfuggire alla rabbia deidi una ragazza di 23 anni di Cerignola, morta in ospedale durante un intervento chirurgico. L’aggressione a medici e infermieri è avvenuta da parte di una cinquantina di persone che avrebbero superato l’ingresso. Una ventina, stando alle indiscrezioni, quelle che poi sarebbero riuscite effettivamente a entrare in contatto con il personaleo. (LEGGI L’ARTICOLO). Non tutto il personale è riuscito a rifugiarsi nellache si vede dalle immagini. Un chirurgo è stato colpito con diversi pugni in faccia, un secondo medico è stato spintonato e una dottoressa ha riportato la frattura di una mano. Gli altrisono riusciti ad allertare le forze dell’ordine.