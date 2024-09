‘Pistoni & Paciùg’ al via il motoraduno tra Emilia-Romagna e Toscana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) C’è anche l’Avis di Imola, cui è affidato il compito di organizzare la partenza da Imola dei 150 equipaggi, tra i sostenitori delvoluto dall’Avis Motorsport e supportato dall’Avis comunale di Forlì in ricordo dell’alluvione dello scorso anno. Si parte domani mattina alle 9 da Zeus Bike, al civico 47 di via Selice. "Un nuovo viaggio in moto tra– raccontano gli organizzatori – lungo tre vallate appenniniche, percorrendo alcune delle più belle strade tosco-romagnole, unendo le realtà locali di Avis e dei presidi di pubblica sicurezza dove vengono svolte le attività di stampo solidale, di ordine pubblico e di tutela delle comunità territoriali". L’evento è rivolto a tutti i motociclisti, i gruppi, i club e gli appassionati delle due ruote, ma vuole coinvolgere anche le associazioni di volontariato e non. Il ritrovo è alle 7.