Pensioni 2025 quali novità su Quota 41 Opzione donna Ape sociale finestre mobili?

(Di venerdì 6 settembre 2024) Da quelli che erano definiti solo rumors alle prime notizie ufficiose che appaiono su Collettiva, ove Ezio Cigna, responsabile delle politiche previdenziali della Cgil, inizia a fare luce sulle ipotesi di riforma che potrebbero vedere la luce. Dalle uscite flessibili, alla pensione anticipata, nulla pare di buon auspicio. Tant’é che già nei giorni scorsi anche Lara Ghiglione, responsabile delle politiche previdenziali della Cgil,si é detta assolutamente contraria alle misure che sembrerebbero andare per la maggiore, misure che tornerebbero a ‘fare cassa sui pensionandi’. Si parla di una sempre più remota proroga si adell’Apequanto dell’, ed ancora la41, ridefinita light, sarebbe solo per i precoci, coloro che hanno lavorato almeno 1 anno prima dei 19 anni, e per giunta l’assegno verrebbe ricalcolato solo col contributivo.