Noi stranieri a casa nostra

(Di venerdì 6 settembre 2024) Oggi, parlare di cittadinanza senza essere faziosi sembra quasi impossibile. Ancora più difficile è credere che il tema sia tornato in auge non per motivi materiali, ma per ragioni ideali. Eppure, se ne discute molto, e forse è giunto il momento di fare chiarezza, se non agli altri, almeno a sé stessi. Mi presento: sono Insaf Dimassi, una di quelle italiane intrappolate nel limbo dell’identità senza status giuridico. Sono nata in Tunisia, ma all’età di 9 mesi sono arrivata in Italia. Da quel momento, l’Italia, l’Emilia, è diventatamia. Quando avevo poco più di 18 anni, mio padre ha ottenuto la cittadinanza italiana. Io ero diventata maggiorenne da appena venti giorni. Secondo l’articolo 14 della legge 91/1992, che disciplina l’acquisto della cittadinanza, un adulto straniero che ottiene la cittadinanza può trasmetterla solo ai figli minorenni.