Modena Squadra al completo Caso già carico

(Di venerdì 6 settembre 2024) Non più di un centinaio di tifosi ad assistere all’allenamento a porte aperte che anche ieri Pier Paolo Bisoli ha voluto regalare agli aficionados canarini. Pochi, rispetto alle adunate pseudo oceaniche di agosto: non tanto per la delusione del ko casalingo di sabato scorso, ma certamente per la giornata lavorativa nel periodo in cui tutte le attività sono riprese dopo le ferie e quindi tanta gente non ha potuto accorrere allo ’Zelocchi’. Tutti presenti agli ordini del mister di Porretta, ad eccezione dei nazionali Sassi e Idrissi e dei lungodegenti Ponsi e Alberti. A bordo campo, senza allenarsi, anche il giovane Oliva, per lui solo un lieve affaticamento. La seduta è cominciata con i soliti esercizi di riscaldamento, poi Bisoli ha sottoposto laad una serie di esercizi tattici votati a degli schemi di attacco. Nella metà campo opposta invece lavoro per i difensori.