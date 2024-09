Milan non solo Morata | da Thiaw a Sportiello Quando rientrano gli infortunati?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 6 settembre 2024), nonAlvaro: anche Malicke Marcosono alle prese con il recupero da un infortunio.? NonAlvaro. Oltre all’attaccante spagnolo – alle prese con il recupero dalla lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro rimediata nella gara con il Torino – l’infermeria rossonera, al momento, è occupata da Malick, Marcoe Alessandro Florenzi. Il centrale tedesco aveva saltato la trasferta con la Lazio per un problema alla caviglia, ma il suo recupero dovrebbe arrivare già per la sfida con il Venezia. Per quanto riguarda, invece, il portiere rossonero – che nella tournée americana aveva rimediato un infortunio alla mano – il suo totale reintegro in squadra dovrebbe arrivare tra oltre due mesi.