Martinez elogia il traguardo storico di Ronaldo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 6 settembre 2024) Breaking: Il 900° gol in carriera di Cristianoha suggellato la vittoria del Portogallo per 2-1 sulla Croazia nella Nations League, con Robertoche ha salutato il “momento”. Il 39enne ha segnato il gol decisivo al 34° minuto, che alla fine si è rivelato il gol della vittoria; Diogo Dalot ha aperto le marcature, ma poi ha offerto un’ancora di salvezza alla Croazia con un autogol appena prima dell’intervallo. Il tiro da distanza ravvicinata diè stato il suo 131° gol con la maglia del Portogallo in 213 presenze, entrambi record per un giocatore maschile sulla scena internazionale.ha dimostrato la sua fiducia tenendonella sua squadra nonostante una deludente stagione a Euro 2024 in cui non è riuscito a segnare, ed è stato felice di vedere l’attaccante raggiungere il suo ultimo. “È un momento