Manuale della rivolta giovanile | ecco come non si organizzano i ragazzi per cambiare il mondo

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’ultimo atto eclatante è del 24 agosto scorso: Greta Thunberg, icona del movimento internazionale contro il “climate change”, ha occupato assieme ai militanti di Extinction Rebellion il più grande terminal petrolifero d’Europa, a Kårstø, in Norvegia. L’onda dell’ambientalismoriemerge periodicamente, di recente saldandosi con le occupazioni universitarie a sostegnocausa palestinese,avvenuto ad aprile alla Sapienza di Roma. Negli Stati Uniti, i campus nei mesi scorsi sono diventati il fulcro di una mobilitazione under 30 le cui fiamme divampano dall’anti-razzismo del Black Lives Matter alla protesta per i massacri compiuti da Israele a Gaza e Cisgiordania. Fridays for Futures, Ultima Generazione, Intifada Studentesca sono sigle ricorrenti nelle cronache sull’attivismo diimpegnati su diversi fronti, dal surriscaldamento globale alla guerra in Palestina.