LIVE MotoGP GP San Marino 2024 in DIRETTA | Martin precede Marquez nelle PL Bagnaia non spinge ed è 8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.37 Chiude in 13a posizione Bastianini a 761 millesimi, 15° Bezzecchi a 888, quindi 18° Marini a 1.117, davanti a Di Giannantonio a 1.326. Mir, invece, non ha girato. 11.35 Settimo Binder a 428 millesimi, ottavoche non ha forzato anche per i dolori alla spalla a 462 millesimi, nono Vinales a 579, decimo Acosta a 647. 11.33 Jorgechiude le PL in 1:31.707 con 37 millesimi su Marce 213 sulla wild-card Pol Espargarò. Quarto Morbidelli a 242, quinto Quartararo a 269, quindi sesto Aleix Espargarò a 391. 11.31 Non migliora nessuno. Jorgechiude al comando davanti a Marc, Peccoè ottavo. 11.30 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDONO LE PL!!!!!!!! 11.29 Aleix Espargarò sale al sesto posto a 4 decimi esatti dasi rilancia e fa segnare ottimi parziali. 11.