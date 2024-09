LIVE MotoGP GP San Marino 2024 in DIRETTA | Bagnaia deve provare a reagire a Misano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladel venerdì del Gran Premio di Sane della Riviera di Rimini, tredicesimo appuntamento del Mondiale di. Sul tracciato diAdriatico, intitolato a Marco Simoncelli, andrà in scena il primo capitolo della doppietta in terra romagnola, con il secondo capitolo che si disputerà nel weekend del 22 settembre sotto l’egida del Gran Premio dell’Emilia-Romagna. Sul tracciato romagnolo la giornata prenderà il via alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti. Dalle ore 15.00, invece, si inizierà a fare sul serio con le pre-qualifiche.