LIVE MotoGP GP San Marino 2024 in DIRETTA | Acosta parte bene nelle pre-qualifiche Bagnaia in crescita

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20è dunque nono a 0.502 dae dovrà lavorare sulla moto. 15.19 Quartararo continua a inanellare giri molto importanti con la Yamaha, completando questo giro in 1:31.832 ed è terzo ora a 0.160 da. 15.17migliora il suo crono e rafforza la propria leadership in 1:31.672 a precedere di 0.031 Marc Marquez e di 0.244 Morbidelli. 15.16 Decisamente forte Quartararo che con la Yamaha si porta in quarta posizione a 0.320 dalla vetta.scalata in ottava posizione, nono Bastianini e undicesimo Martin. 15.14Bezzecchi che si è portato in quarta posizione a 0.361 dalla vetta.scala in settima piazza, Martin undicesimo. 15.13rientra ai box ed è attualmente sesto a 0.474 da, mentre Martin è decimo a 0.641. 15.12 Marc Marquez si porta a 0.