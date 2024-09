Il legale di Sangiuliano | Nelle prossime 48 ore denunceremo Boccia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 6 settembre 2024) AGI - "Non c'è niente di cui il ministro possa essere preoccupato, non deve temere nulla. Questa è una vicenda di natura totalmente privata". Queste le parole dell'avvocato Silverio Sica,del ministro della Cultura Gennaro, dopo il colloquio tra i due in relazione alla vicenda che vede coinvolta Maria Rosaria. "48 ore presenteremo una denuncia", chiarisce. "Non ci sono prove che il ministro sia stato ricattato - spiega il penalista -, questo lo escludiamo senza dubbio". La procura regionale della Corte dei Conti del Lazio, intanto, valuterà eventuali profili illeciti nella vicenda che vede coinvolti. I magistrati, coordinati dal procuratore regionale Paolo Luigi Rebecchi, potrebbero avviare un'istruttoria per valutare possibili violazioni di tipo contabile.