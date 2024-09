I programmi in tv oggi 6 settembre 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 6 settembre 2024) Su Rai Uno Francia – Italia, su Canale 5 Endless love. Guida aiTv della serata del 6Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 6? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.20 Spencer. La principessa Diana trascorre le festività natalizie insieme alla famiglia reale nella tenuta di Sandringham nella contea di Norfolk. Durante il corso di un intenso fine settimana, maturerà la decisione di porre fine al suo matrimonio con il principe Carlo. Il 27° anniversario della tragica morte della principessa Diana Spencer. Su Rai 4 dalle 21.