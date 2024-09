Heather Parisi incontra la figlia incinta? Il lungo sfogo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 6 settembre 2024) Jacqueline Luna Di Giacomo èe ad annunciarlo è stato il suo compagno, Ultimo, durante un concerto. Il molti si sono chiesti se almeno adessosi sarebbe riavvicinata alla, che in passato ha dichiarato di non avere più rapporti con la madre: “Lei ormai da tanto non sa nulla della mia vita. Anche perché io e lei non ci vediamo da dieci anni“. Nei giorni scorsiè tornata in Italia e in tanti hanno pensato che fosse un viaggio in vista del parto di Jacqueline. Ma sarà davvero così? Forse no, alcune fonti dicono che i rapporti tra le due non sono cambiati, inoltre la ballerina sarà ospite a Verissimo e forse era questo il motivo del suo ritorno nel nostro paese. Intanto la star degli anni 80 si è anche sfogata sui social dicendo che lei ha talento e carriera e che non parlerà mai della sua vita privata.