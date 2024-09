Giovani ricercatori sul podio Premiati i talenti del Milanese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Fondi alla ricerca: dalla medicina all‘ingegneria, dall’economia alle scienze sociali, premiate anche le eccellenze di 4 atenei milanesi. Il Consiglio europeo della ricerca (Erc) ha ufficializzato i nomi dei beneficiari dell’edizione 2024 degli Starting Grants, finanziamenti a sostegno di, che vantano un curriculum promettente e hanno già ottenuto risultati di rilievo, nei rispetti ambiti. Fra ici sono Irene Franco, Attya Omer e Samuele Ferrari, del San Raffaele. Ognuno di loro riceverà fino a 1,5 milioni di euro, per 5 anni. Franco è alla guida del progetto "Identikit", incentrato sulle mutazioni cellulari e il loro impatto sul cancro, in particolare nel rene. Col programma “ResolVE-XAS”, Ferrari indaga, attraverso moderne tecniche di editing genetico, la sindrome Vexas, malattia che colpisce gli anziani causando infiammazione in diversi organi.