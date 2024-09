Full immersion nel mondo dei tatuaggi | battaglia fra artisti e proiezione del docufilm Parole Sante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Milano, 6 settembre 2024 – Una giornata dedicata all’arte delo, promossa da diverse realtà fra le più apprezzate del settore in Italia con il supporto del centro sociale Cox 18. Sabato 14 settembre gli appassionati avranno l’occasione di godersi unaneldei disegni sulla pelle, un’iniziativa a cui parteciperanno alcuni fra i migliori tatuatori italiani, specializzati nello stile old school, sviluppatosi dall’incontro fra l’arte tradizionale polinesiana e i temi tipici legati all’universo marinaro.a prezzo fisso Si parte a mezzogiorno con l’apertura della Walk In tattoo battle, in programma fino alle 20 al Tattoo shop di via Evangelista Torricelli 19, uno dei templi italiani delo.