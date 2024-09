FOTO – Zanetti a Venezia con la famiglia Inter sempre presente

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il legame tra Javiere l’è qualcosa di indissolubile, infinito. L’ex capitano ed ora vice-presidente del club si trova acon la, da una storia su Instagram arriva una testimonianza molto simpatica. LEGATI – Javierda ieri si trova avisti gli impegni delle Nazionali. Insta girando la città veneta mentre ad Appiano Gentile i calciatori rimasti a Milano si sono allenati. Tomas Palacios ha svolto la prima sessione con i compagni, ma ora ci sarà uno stop: gli allenamenti riprenderanno martedì. Intanto il vice-presidente si gode la gondola e vive un po’ dianche in viaggio. La moglie dell’ex capitano Paula de la Fuente ha pubblicato una storia su Instagram in cui un tifoso ha fatto vedere la bandiera dell’dalla finestra amentre si trovava proprio in gondola.