Fallou morto per difendere l’amico | Per me era come un fratello voglio giustizia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Una Bologna sotto shock per la morte diSall, 16enne ucciso mentre cercava diun amico durante una lite scoppiata per futili motivi. Il giovane è stato colpito a morte mercoledì sera in via Piave, prima periferia del capoluogo, mentredi origine bengalese è rimasto ferito in modo lieve. Secondo le testimonianze, il giovane – di padre senegalese e madre italiana – ha cercato di placare una lite trae un sedicenne italiano. L’aggressore, fermato poco dopo dalla polizia, avrebbe estratto un coltello e colpito fatalmente17enne sopravvissuto, ora è disperato. In una lunga intervista rilasciata al quotidiano Il Resto del Carlino, il giovane ha ripercorso i momenti della terribile notte: “Ancora non ci posso credere, non faccio altro che piangere. Eravamo molto amici,fratelli”.Leggi anche: Rissa tra ragazzini:muore a 16 anni.