Elezioni Usa Washington accusa Mosca | oltre 30 siti di disinformazione per inquinare il voto

(Di venerdì 6 settembre 2024) Operazione “Doppelganger”., denuncia il dipartimento di Giustizia americano, continua a voler influenzare l’esito dellepresidenziali statunitensi. Bloccati30impiegati per rimbalzarelegati ad account della campagna che nel 2022 è stata battezzata “Doppelganger”, (“doppio”). Secondo gli analisti è iniziata nel primo anno del conflitto ucraino: nei mirini aveva Zelensky, Biden, Stati alleati di Kiev in Ue; adesso però si concentra sulle urne Usa di novembre. Per il procuratore generale Merrick Garland l’obiettivo dei russi rimane lo stesso del 2016, ma queste operazioni diventano sempre “più veloci”. Nell’atto d’di 32 pagine del dipartimento di Giustizia Usa si punta l’indice anche contro l’ex premier russo ed attuale vice capo di stato maggiore Sergei Kiriyenko, incaricato della gestione dei “nuovi” territori russi in Ucraina.