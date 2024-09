Dolcevita | di nuovo annullato il sequestro dei soldi di Festa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale di Avellino ha nuovamenteildi 40 mila euro disposto nei confronti dell’ex sindaco Gianluca, nell’ambito del filone delle indagini su presunti episodi corruttivi nel quale, insieme all’ex sindaco, sono coinvolti tre imprenditori e l’architetto Fabio Guerriero: le indagini portarono il 10 luglio scorso alla emissione di una seconda ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari pere Guerriero, dopo quella emessa il 18 aprile scorso. I giudici hanno ritenuto che il, in un procedimento dove viene contestata anche l’associazione per delinquere, non si applica la sospensione feriale e, dunque, il Tribunale del Riesame che dopo il primo annullamento, su richiesta della Procura, aveva ribadito ildel denaro, avrebbe dovuto pronunciarsi entro e non oltre il 30 agosto scorso.