Diffusione della peste suina | allevatore e veterinario nei guai

(Di venerdì 6 settembre 2024) Norme di biosicurezza non rispettate e comportamenti negligenti. La procura di Pavia, che sospetta ci sia anche la mano dell’uomo e non solo la zampata dei cinghiali nel propagarsiafricana oggi presente in 13 allevamenti in provincia di Pavia, ha iscritto nel registro degli indagati une undi Vernate. Sarebbe quello il focolaio zero dal quale sarebbe partita ladel virus diffuso poi in Lombardia e in Piemonte. In realtà in Regione il focolaio di Vernate sarebbe stato il quarto ad essere denunciato, ma tardivamente e ildell’azienda e l’potrebbero aver avuto un ruolo, magari non comunicando tempestivamente che laera entrata nell’allevamento. Ma i due indagati potrebbero non essere i soli, la lista si potrebbe allungare, se gli inquirenti dovessero scoprire altre negligenze commesse.