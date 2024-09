David Gilmour incanta ancora in Luck and strange

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 6 settembre 2024) Una volta consegnato per sempre il brand Pink Floyd alla storia,ha lasciato che a parlare fossero i suoi album solisti rilasciati senza alcuna fretta. Nel 2006 On an island, nel 2015 Rattle that lock e oraand, un disco pregevole e sorprendente, in buona parte nato nei mesi del lockdown tra le mura della casa di famiglia a Wisborough Green, nel Sussex. Testi, come sempre, a cura della moglie Polly Samson. Dire che il legame sonoro con i PInk Floyd si sia interrotto del tutto non è vero e, soprattutto, non sarebbe possibile. Il suono della chitarra è quello che si trova in abbondanza nella discografia del gruppo, ma questo non significa cheandsia un disco derivativo. Anzi.