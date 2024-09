Colpo di scena nell' ispezione | 4 Hotel comincia col botto la scoperta lascia Barbieri di stucco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Brunoha trasformato 'topper e 'runner' in tormentoni ma "in questa nuova stagione di 4ce ne sarà uno nuovono spoiler! Inoltre, abbiamo introdotto dei piccoli colpi die ispezioni". Questi i primi dettagli rivelati da chef, in occasione della presentazione della nuova edizione dello show, dall'8 settembre su Sky e e in streaming su Now. "Glisono il biglietto da visita del nostro Paese", dice, convinto che il futuro dell'lerie "saranno i boutique. Strutture più piccole, non più con 200-300 camere, molto ricercate nei dettagli e che permettono un'attenzione maggiore verso gli ospiti". Secondo lo chef "l'approccio all'lerie è cambiata, anche grazie a questo programma. Le nuove generazioni di albergatori - spiega - stanno uscendo dalla loro comfort zone, ma ancora molto da fare.