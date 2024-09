Classifica Vuelta a España 2024 diciannovesima tappa | Roglic conquista la maglia rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Primozha attaccato quando mancavano cinque chilometri al traguardo delladelladi Spagna, mostrando la sua superiorità lungo la salita che conduceva all’Alto de Moncalvillo. Lo sloveno ha ribadito la propria caratura tecnica in montagna e ha così completato l’operazione rimonta: due settimane fa era attardato di cinque minuti da Ben O’Connor in seguito a una fuga bidone, oggi ha recuperato gli ultimi cinque secondi che lo separavano dall’australiano e si è impossessato della. Primozsvetta così al comando della graduatoria alla vigilia del fine settimana conclusivo che propone un altro arrivo in salita e la cronometro di Madrid, mettendo una seria ipoteca sulladella quartadella propria carriera.