Chi è Alessandro Giuli nuovo ministro della Cultura al posto di Gennaro Sangiuliano

(Di venerdì 6 settembre 2024)è stato scelto come. Ricevute le dimissioni diSanano, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha nominato il giornalista romano, fino a oggi a capo del Museo Maxxi. Classe 1975, da giovane ha militato nel movimento di estrema destra Meridiano Zero. ha studiato al liceo classico, Filosofia a La Sapienza, ma ha mollato gli studi universitari per intraprendere la carriera giornalistica. Iscritto all’albo dei professionisti dal 2004,ha firmato per Il Foglio, diventandone vicedirettore nel 2008 e poi condirettore fino al 2017. Non solo, è stato direttore di Tempi, rivista di Comunione e Liberazione, e ha collaborato con diverse testate, tra cui Linkiesta, Il Tempo, Libero, il Corriere dell’Umbria, e con la Fondazione Med-Or.