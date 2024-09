Cavalieri una stagione da protagonisti C’è fiducia al Chersoni | si guarda in alto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) "Stiamospingendo sull’acceleratore perché vogliamo arrivare al debutto con la miglior condizione possibile". Gli allenamenti? "Impegnativi, ma vedo tanto entusiasmo e ciò non può che essere positivo". E’ il capitano Lorenzo Puglia a tirare le somme di questi primi dieci giorni di allenamento, per iUnion che il 21 settembre prossimo alle 15,30 affronteranno in alil Vicenza per il "barrage" di Coppa Italia. Fuori dal campo una delegazione del club sarà chiamata inoltre ad esprimersi il prossimo 15 settembre a Bologna per le elezioni del presidente federale, in rappresentanza di quella che è la decima società d’Italia per numero di voti. E l’U18, il prossimo 22 ottobre, sarà impegnata in un test internazionale con la formazione inglese del Mount Kelly College.