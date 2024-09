BAMBOLE DI PEZZA esce con CRESCIUTI MALE feat J-AX

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 6 settembre 2024)DiJ-AX: disponibile il nuovo singolo e il videoclip di “”, per Nigiri/Sony Music Italy. “” è il nuovo singolo diDIuring J-AX “” è il nuovo singolo delleDi. J-AX, accompagnato dal videoclip ufficiale, – disponibile al link https://youtu.be/vuUKPkr-G-Q -, fuori per Nigiri/Sony Music Italy. Come nasce “” diDIuring J-AX? L’energia punk delleDiincontra in J-AX la penna irriverente e sregolata di uno degli artisti più iconici del rap italiano: “” nasce come inno ribelle per raccontare la storia di una generazione che si rifiuta di conformarsi a norme e aspettative imposte dalla società.