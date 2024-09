Artie 5ive non è qui per caso

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Una delle hit più grandi dell’ultimo periodo partorita dalla penna di– nome d’arte di Ivan Arturo Barioli, di origini italo-sierroleonesi, uno dei personaggi più caldi del nuovo rap italiano – mette subito in chiaro fin dal ritornello il fatto che abbiamo a che fare con un rapper di nuova generazione: «Sono del Duemila, come la farina 00». È uno statement che, in qualche modo, ci serve per comprendere appieno il personaggio che ci troviamo davanti in un pomeriggio d’estate in un ristorante cinese, circondato da quella che ormai si è soliti chiamare aura. Innanzitutto la frase lo giustifica: «Dammi il tempo, fammi capire, ho ancora tempo per crescere». Poi, e anche questo è qualcosa di molto rap, uccide in qualche modo i padri e lo qualifica come fresco.