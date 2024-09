Zayn ci riprova ma il treno è già passato per lui?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 5 settembre 2024) Per Gunther, chiuso in modo netto il capitolo Orton, come nuovo avversario si ritrova una vecchia conoscenza, ovvero. Se il mese scorso commentavo utilizzando i termini “usato sicuro” per il Legend Killer, non posso che esprimermi in modo simile per la scelta di Sami. In questo periodo diversi main eventer sono già impegnati, il canadese al contrario è libero ed è un nome ben spendibile come sfidante. Se la presenza di Orton è stata giustificata con il botch/errore tecnico avvenuto nella finale del King of the Ring che aveva reso la vittoria di Gunther non pulita, quella ditrova il suo senso nell’essere stato l’unico lottatore che nel main roster riuscito a battere schiena a terra l’austriaco. Una spiegazione di questo tipo era importante trovarla, perché Sami altrimenti sarebbe sembrato davvero poco giustificato come sfidante.