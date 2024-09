Zara lancia una capsule con Stefano Pilati in occasione della Paris Fashion Week

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Non è la prima collab internazionale di uno dei fashon designer più famosi al mondo. E ora, in, arriva la nuovissima collab. Per il designer non è la prima collaborazione. Già nell’autunno 2023 infatti, lo stilista italiano firma una collezione co-firmata con Fendi.nasce il 10 dicembre 1965 a Milano. Qui costruisce una carriera di tutto rispetto: ha lavorato per nomi come Cerruti, Giorgio Armani e Prada. E non solo: è stato anche direttore artistico di Yves Saint Laurent dal 2004 al 2012. Qui si è fatto le ossa, per poi passare alla sezione creativa di Ermenegildo Zegna. E ormai nel 2018 hato il suo marchio, Random Identities, che è unisex. Cosa contiene lacollection? A dare la notizianuovacollection derivata dalla collab è stata la rivista WWD.