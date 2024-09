Usa rilasciati 135 prigionieri politici in Nicaragua

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Gli Stati Uniti hanno ottenuto il rilascio di 135inper motivi umanitari: lo rende noto la Casa Bianca, aggiungendo che iresteranno in Guatemala prima di cercare di trasferirsi legalmente negli Stati Uniti o in altre nazioni. Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha riferito che tra ici sono 13 membri dell'organizzazione Mountain Gateway con sede in Texas, laici cattolici, studenti e altri. "Gli Stati Uniti - si legge in una nota della Casa Bianca - accolgono con favore la leadership e la generosità del governo del Guatemala per aver cortesemente accettato di accogliere questi cittadini nicaraguensi.