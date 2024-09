Uomini e Donne ex volto del programma contro le influencer a Venezia 81 | Giuro su mia madre che non ci andrei mai!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Come ogni anno, il Festival del Cinema di, attira le attenzioni di tutto il mondo e viene commentato in tutte le sue sfaccettature, sia da parte degli addetti ai lavori sia dai comuni spettatori, che esprimono il proprio parere sulla kermesse cinematografica e soprattutto sulle star internazionali e non che ogni giorno calcano il celebre red carpet. Negli ultimi anni, infatti, accanto ad attori e attrici di fama internazionale, a sfilare sul tappeto rosso sono sempre più, chiamati dai brand in qualità di sponsor e proprio questo genera sempre più polemiche da parte di chi crede che un festival così prestigioso non possa essere svilito dalla presenza di personaggi che ben poco hanno a che fare con il cinema e la recitazione.